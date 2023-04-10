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Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень
Українців закликають бути обережними під час святкування Великодня
фото з відкритих джерел

На Великдень рафіки комендантської години не будуть скорочувати або скасовувати задля безпеки громадян

Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.

Комендантська година на Великдень у Києві

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.

На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.

Комендантська година в регіонах

В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.

У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях. Отже, на Великдень комендантська година в регіонах триватиме як зазвичай. 

  • Закарпатська область – комендантської години немає;
  • Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
  • Донецька область – з 21:00 до 5:00;
  • Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
  • Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
  • Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
  • Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;
  • Луганська область – з 21:00 до 5:00;
  • Миколаївська область – з 00:00 до 5:00;
  • Одеська область – з 00:00 до 5:00;
  • Полтавська область – 00:00 до 4:00;
  • Сумська область – з 23:00 до 4:00;
  • Тернопільська область – з 00:00 до 04:00;
  • Херсонська область – з 20:00 до 6:00
  • Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
  • Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
  • Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;
  • Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.

Зазначимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.

Нагадаємо, що нещодавно в Херсоні було скорочено комендантську годину. До слова, у Києві змінено час продажу алкогольних напоїв.

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Теги: комендантська година Україна

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