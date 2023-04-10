Комендантська година в Україні: чи скасують обмеження на Великдень
На Великдень рафіки комендантської години не будуть скорочувати або скасовувати задля безпеки громадян
Комендантську годину у деяких областях України нещодавно скоротили. Проте на Великдень, який цього року відзначатимуть 16 квітня, обмеження не будуть скасовувати.
Комендантська година на Великдень у Києві
Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження у столиці не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година триватиме з 00:00 до 05:00.
На Великдень для вірян церковні служби транслюватимуть по телебаченню, а також в Youtube і Facebook. Після закінчення комендантської години у церквах будуть освячувати великодні кошики. Проте жителів столиці просять не скупчуватися біля храмів.
Комендантська година в регіонах
В інших областях України також не будуть скасовувати обмеження на Великдень. Водночас вірян просять дотримуватися комендантської години та сигналів повітряної тривоги.
У прифронтових та звільнених від окупантів населених пунктах жителям заборонили відвідувати кладовища на великодні свята. Зокрема, таку заборону видали у Харківській та Херсонській областях. Отже, на Великдень комендантська година в регіонах триватиме як зазвичай.
- Закарпатська область – комендантської години немає;
- Вінницька область – з 00:00 до 5:00;
- Донецька область – з 21:00 до 5:00;
- Житомирська область – з 00:00 до 5:00;
- Запорізька область – з 23:00 до 5:00;
- Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;
- Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;
- Луганська область – з 21:00 до 5:00;
- Миколаївська область – з 00:00 до 5:00;
- Одеська область – з 00:00 до 5:00;
- Полтавська область – 00:00 до 4:00;
- Сумська область – з 23:00 до 4:00;
- Тернопільська область – з 00:00 до 04:00;
- Херсонська область – з 20:00 до 6:00
- Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;
- Черкаська область – з 00:00 до 4:00;
- Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;
- Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.
Зазначимо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці й у громадських місцях, а також переміщатися транспортом чи пішки без спеціальної перепустки.
Нагадаємо, що нещодавно в Херсоні було скорочено комендантську годину. До слова, у Києві змінено час продажу алкогольних напоїв.
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