ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова

У районі Глухова військові застосували ПТРК Javelin

У районі міста Глухів Сумської області українські військові застосували ПТРК Javelin та знешкодили колону російської техніки. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ та Генштаб СЗУ.

Зазначається, що знищено 15 російських танків Т-72.

Як відомо, удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

«Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ з боку населеного пункту Конотоп», – повідомляли прикордонники.

Ще стало відомо, які населені пункти захопили окупанти.

До слова, російські окупанти прорвалися в Чорнобиль. Радіація може накрити Європу. Зеленський заявив, що російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС.

Нагадаємо, ситуація станом на середину дня дозволяє сказати, що оперативний задум Росії не спрацював. У них не вийшов бліц-кидок з усіх напрямків. Так прокоментували ситуацію станом на зараз у Офісі президента.

Удень українські військові вступили в бій з окупантам на околицях Сум.

Також стало відомо, що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки.



