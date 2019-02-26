Виборча кампанія: на Київщині відкрито два кримінальних провадження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З початку виборчої агітації поліцейські склали та направили до суду 15 адміністративних протоколів

За минулу добу до поліції Київської області надійшло 5 повідомлень щодо порушення передвиборчої агітації.

Працівники поліції оперативно відреагували на кожну заяву та повідомлення від громадян, провели відповідні перевірки. Зокрема, у Фастові чоловік напідпитку заважав проводити передвиборчу агітацію. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

Так, на спецлінію «102» зателефонувала жителька Фастова і повідомила, що поблизу агітаційного намету стоїть невідомий чоловік у нетверезому стані та заважає вільному проходу громадян. За вказаною адресою виїхала група реагування патрульної поліції, встановили особу правопорушника і відносно нього склали два адміністративні протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та за ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП. Також з'ясовано, що будь-яких інших протиправних дій щодо проведення виборчої агітації чоловік не вчиняв.

Ще кілька фактів надійшло до поліції щодо підкупу виборців у Білій Церкві та переписування особистих даних жителів міста для голосування за певного кандидата. Факти про порушення виборчого права не знайшли свого підтвердження.

За зверненням до поліції незалежного журналіста щодо проведення, на його думку, незаконного засідання виборчої комісії в Яготині, триває перевірка.

Загалом, з початку проведення передвиборчої агітації до поліції Київщини надійшло 125 заяв та повідомлень, що стосуються виборчого законодавства. Більшість з них стосуються передвиборчої агітації, виготовленої з порушенням законодавства. Встановлено, що 101 звернення громадян не містить ознак порушень Закону України «Про вибори Президента України».

Поліцейські склали та направили до суду 15 адміністративних протоколів за ч. 2 ст. 212-13 (виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) КУпАП.

Триває досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактом хуліганства та підкупу виборців на території області.

Як повідомлялося, за минулу добу столичні поліцейські склали чотири адміністративні протоколи за порушення виборчого законодавства.