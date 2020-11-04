Вибори на Київщині: поліція відкрила 167 кримінальних проваджень

Повідомлено про підозру 20 особам

У період із 5 вересня по 4 листопада до поліції Київської області загалом надійшло 1705 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Усього поліцейські Київщини склали 286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 167 кримінальних проваджень: 134 - відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 33 – пов’язаних з виборчим процесом.

У 14 зазначених кримінальних провадженнях 20 особам повідомлено про підозру. Відносно 14 осіб – обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та ще відносно 6 суд обрав інші обмежувальні заходи на час досудового розслідування.

Слідчі вже завершили досудові розслідування 2 кримінальних проваджень, відкритих за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури обвинувальні акти направлено до суду.

Нагадаємо, поліція Києва відкрила 93 кримінальних провадження щодо порушень виборчого законодавства та виборчого процесу.