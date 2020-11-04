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    Вибори на Київщині: поліція відкрила 167 кримінальних проваджень

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    Більшість кримінальних проваджень відкрито за фактами підкупу виборців - Вибори на Київщині: поліція відкрила 167 кримінальних проваджень
    Більшість кримінальних проваджень відкрито за фактами підкупу виборців

    Повідомлено про підозру 20 особам

    У період із 5 вересня по 4 листопада до поліції Київської області загалом надійшло 1705 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

    Усього поліцейські Київщини склали 286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 167 кримінальних проваджень: 134 - відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 33 – пов’язаних з виборчим процесом.

    У 14 зазначених кримінальних провадженнях 20 особам повідомлено про підозру. Відносно 14 осіб – обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, та ще відносно 6 суд обрав інші обмежувальні заходи на час досудового розслідування.

    Слідчі вже завершили досудові розслідування 2 кримінальних проваджень, відкритих за ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або інше несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом прокуратури обвинувальні акти направлено до суду.

    Нагадаємо, поліція Києва відкрила 93 кримінальних провадження щодо порушень виборчого законодавства та виборчого процесу.

    Національна поліція України кримінал вибори Київщина
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