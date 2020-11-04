Вибори в Києві: поліція відзвітувала про відкриті кримінальні справи

Відкрито 58 кримінальних проваджень за фактами підкупу виборців у Києві

Столична поліція відкрила 80 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом

У період із 5 вересня по 4 листопада 2020 року загалом до столичної поліції надійшло 1718 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Усього працівниками структурних підрозділів київської поліції складено 249 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 93 кримінальних проваджень: 13 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 80 – пов’язаних з виборчим процесом.





Дані столичної поліції про заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства

Як відомо, відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу України протягом десяти днів після дня голосування Національна поліція України забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті узагальнених відомостей про кількість розпочатих кримінальних проваджень та кількість зареєстрованих органами поліції звернень, пов’язаних із порушенням законодавства про вибори під час відповідного виборчого процесу.