Вибухи на Київщині: влада повідомила перші подробиці

У Київській області працює ППО

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу протиповітряної оборони в області.

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«Жителі Київщини! В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають нічого не фотографувати не викладати в мережу.

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Раніше повідомлялося про вибухи у кількох областях.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України.

До слова, триває 296-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Олександропіль, Новобахмутівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.