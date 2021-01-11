Від коронавірусу помер колишній очільник Деснянського району Києва

Анатолій Мокроусов помер на 78 році життя

Коронавірус забрав життя двох колишніх київських чиновників

На 78 році життя помер колишній очільник Деснянського району Києва, ексчлен виконкому Київради, народний депутат трьох скликань Анатолій Мокроусов. Причиною смерті є Covid-19.

Про це 10 січня повідомив колишній мер Києва Леонід Косаківський на своїй сторінці у Facebook.

«Ми були знайомі понад 35 років. Життєві наші шляхи неодноразово перетиналися. В один час очолювали столичні райони – він Ватутінський, я – Печерський. Потім, коли я працював на рівні міста, він весь час трудився головою свого рідного Ватутінського району, уніс значний внесок у його розбудову та розвиток, був членом виконкому Київради. Згодом були народними депутатами у Верховній Раді 3-го скликання. Анатолій Олексійович був справжнім професіоналом і патріотом. За ним залишаються його добрі справи. Віддавався роботі, його шанували люди. Був комунікабельною людиною, мав добре почуття гумору», – написав Косаківський.

Він висловив співчуття родині, близьким і друзям Мокроусова.

Крім того, від коронавірусу помер колега Мокроусова, колишній голова виконкому Ватутинської районної ради Іван Андрущенко. Про його смерть повідомила депутат Київради Тетяна Меліхова на своїй сторінці у Facebook.

«Фатальний збіг обставин та фатальні наслідки після перенесеної хвороби Covid-19», – написала вона.