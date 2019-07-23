Видатні особистості, які змінили світ: у Києві відкрили барельєф на честь Стравинського (фото)



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Барельєф на честь видатного композитора і диригента Ігоря Стравинського на вулиці Лютеранській, 28/19

Пам’ятна дошка Ігорю Стравинському - перший монумент у столичному проєкті «Видатні особистості, які змінили світ»

Мер Києва Віталій Кличко пам’ятний барельєф на честь видатного композитора і диригента Ігоря Стравинського. Барельєф встановили на вулиці Лютеранській 28/19. У будинку за цією адресою митець жив і творив у період свого перебування у Києві.

«Нам є чим пишатись, нам є що презентувати і про що розповідати. Про нашу історію, наші досягнення і про людей, які прославляли та прославляють Київ, і яких знає увесь світ», - сказав Кличко.

«Я вдячний всім небайдужим, всім меценатам, які долучаються, щоб зробити наше місто, нашу країну цікавішими, привабливішими, інтегрованими в світовий культурний простір. Пам‘ятний барельєф Ігорю Стравинському – це початок великого проекту», - зазначив мер.

Пам’ятна дошка Ігорю Стравинському - перший монумент в проєкті «Видатні особистості, які змінили світ», організованому меценатами і столичною владою.

Кличко нагадав, що найближчим часом у Києві відкриють пам’ятник Ігорю Сікорському - видатному авіаконструктору. Також місто продовжує роботу, щоб повернути у власність громади садибу Сікорських на Ярославовому валу і відреставрувати її.