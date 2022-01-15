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    Відірвало ноги і руку: в Києві сталася смертельна ДТП (відео)

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    BMW на швидкості наштрикнувся на відбійник - Відірвало ноги і руку: в Києві сталася смертельна ДТП (відео)
    BMW на швидкості наштрикнувся на відбійник
    фото: dtp.kiev.ua

    BMW на швидкості наштрикнувся на відбійник. Водій загинув на місці події, а одному з пасажирів відірвало ноги і руку

    У Києві в ніч проти суботи, 15 січня, на Великій Окружній автомобіль BMW із п'яться пасажирами в салоні на швидкості наштрикнувся на відбійник. Про це повідомляють dtp.kiev.ua та «Київ Оперативний».

    Зазначається, що водій легковика загинув на місці події. Ще чотирьох людей госпіталізували, стан двох потерпілих оцінюють як тяжкий.

    Один із учасників аварії розповів, що його товаришу, який сидів поруч із водієм, внаслідок зіткнення «відірвало ноги і руку«. Іншого пасажира притомним госпіталізували зі зламаною ключицею.

    За попередніми даними, кермувальник в умовах ожеледиці не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль вилетів з дороги у відбійник.

    До слова, у ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві п'яний водій автомобіля «Форд» не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого автівка перекинулася на дах.

    Теги: водій автомобіль BMW
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    Відірвало ноги і руку: в Києві сталася смертельна ДТП (відео)