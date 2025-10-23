Столичний бізнес-центр «Доміно» вдруге постраждав внаслідок обстрілу (відео)

До ліквідації наслідків ворожої атаки у столиці було залучено понад 100 рятувальників

Внаслідок падіння уламків під час атаки російських дронів на місто Київ було пошкоджено один із бізнес-центрів у Подільському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва та місцеві пабліки. Відомо, що мова йде про столичний бізнес-центр «Доміно» на Подолі.

Зауважимо, що бізнес-центр «Доміно» попрапив під обстріл вже вдруге. 8 липня 2024 року у бізнес-центрі після обстрілу сталася руйнація на двох поверхах, загальною площею 1500 м.кв, виникла пожежа. Загинуло семеро осіб та дев'ять постраждало.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей.

Падіння уламків було зафіксовано на пʼятьох локаціях в Подільському районі. Серед них – дитячий садок. Крім того, в Оболонському районі зафіксовано пошкодження житлової будівлі уламком БпЛА. У Деснянському районі пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.