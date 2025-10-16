Головна Київ Новини
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями
Водіям варто за можливості обирати альтернативні маршрути
фото: КиївІнформ

Прорив труби паралізував рух на вулицях Бойчука та Німанській

У Києві стався прорив трубопроводу, через що ускладнено рух транспорту на вулицях Німанська та Михайла Бойчука у напрямку вулиці Професора Підвисоцького. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».

Водіям варто враховувати цю інформацію і за можливості обирати альтернативні маршрути.

Через прорив трубопроводу рух транспорту ускладнений на вулицях Німанська та Михайла Бойчука
Через прорив трубопроводу рух транспорту ускладнений на вулицях Німанська та Михайла Бойчука
фото: Київінформ

Нагадаємо, постанова уряду про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку газу, де вказана дата 1 листопада 2025 року, не має жодного стосунку до фактичного запуску опалення в будинках

Раніше повідомлялося, що для забезпечення стабільності та захисту споживачів, Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити дію механізму ПСО до 31 березня 2026 року. «Це означає, що фіксовані ціни на газ для підтримки населення та виробників електричної енергії зберігатимуться. Опалювальний сезон в Україні почнеться плановано. Уряд ухвалив усі відповідні постанови, щоб забезпечити умови для цього», – йдеться в повідомленні.

До слова, Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону – 31 березня 2026 року.

