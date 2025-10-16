Прорив трубопроводу у Печерському районі: ускладнено рух двома вулицями

Прорив труби паралізував рух на вулицях Бойчука та Німанській

У Києві стався прорив трубопроводу, через що ускладнено рух транспорту на вулицях Німанська та Михайла Бойчука у напрямку вулиці Професора Підвисоцького. Про це повідомляють місцеві пабліки, інформує «Главком».

Водіям варто враховувати цю інформацію і за можливості обирати альтернативні маршрути.

Через прорив трубопроводу рух транспорту ускладнений на вулицях Німанська та Михайла Бойчука фото: Київінформ

