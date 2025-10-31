Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
колаж: glavcom.ua

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається»

Унаслідок дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є  нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Укренерго наголошує, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 31 жовтня, станом на 6:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – вимушене застосування заходів обмеження в усіх областях.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – зауважує компанія.

До слова, у Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій.

Читайте також:

Теги: енергетика Укренерго відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на липень 2025 року заборгованість «Укренерго» перед «Гарантованим покупцем» становила близько 15,3 млрд грн
Боргова проблема «зеленої» енергетики все ще потребує системного вирішення – Соколовський
5 жовтня, 14:40
У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку на Україну
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
10 жовтня, 09:17
В Україні можуть застосувати відключення електроенергії увечері 17 жовтня
«Укренерго» повідомило, коли введе аварійні відключення світла
17 жовтня, 16:58
Чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень?
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
19 жовтня, 11:04
За словами очільника Чернігівської ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
21 жовтня, 07:50
Вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині
Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми
10 жовтня, 15:11
Експерт звернув увагу, що поточна цінова політика на електроенергію потребує перегляду
Через прайс-кепи Україна використовує лише частину потенціалу імпорту – ексзаступник міністра
21 жовтня, 15:55
Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт
27 жовтня, 22:48
Унікальність нових міні-ТЕЦ полягає не лише в сучасному обладнанні, а й у високому рівні захисту
Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня
Вчора, 12:49

Суспільство

31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла
Понад три роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Максима Кривущенка
Понад три роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Максима Кривущенка
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2025: традиції та молитва
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
Скільки громадян лишилося в Україні? Головна демографиня озвучила сумну статистику
Україна збільшує забезпечення ЗСУ дронами. Міноборони назвало цифру
Україна збільшує забезпечення ЗСУ дронами. Міноборони назвало цифру

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua