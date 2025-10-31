31 жовтня 2025 року в Україні діятимуть графіки відключення світла

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається»

Унаслідок дронових атак на енергооб’єкти – на ранок є нові знеструмлення у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

«Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця – в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання. Упродовж всієї доби будуть діяти погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг. Також на всій території України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Укренерго наголошує, що споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 31 жовтня, станом на 6:30, воно було на 2,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у четвер. Причина змін – вимушене застосування заходів обмеження в усіх областях.

«Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами до кінця поточної доби. Коли світло з’являється за графіком – не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно», – зауважує компанія.

До слова, у Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій.