Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Агент ФСБ отримав завдання спалити будівлю Інституту національної памʼяті
Виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці
Окупанти планували використати відео пожежі для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві

СБУ та Нацполіція затримали агента ФСБ, який отримав завдання підпалити будівлю Інституту національної памʼяті у центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

«Для вчинення злочину фігурант придбав п'ятилітрову пляшку з бензином, з якою планував непомітно потрапити на територію держустанови у темну пору доби», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інструкцією російської спецслужби чоловік мав вилити пальне на вікно будівлі, підпалити його і зафіксувати загоряння на телефонну камеру.

За наявними даними, окупанти планували використати це відео для проведення спеціальних інформаційних операцій про нібито наявність прокремлівського підпілля у Києві.

«Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри та зірвали їх. Агента РФ затримано у хостелі поблизу Інституту, де він оселився, щоб провести дорозвідку біля урядової установи та обрати «зручний» момент для підпалу», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, виконавцем замовлення ФСБ виявився 20-річний житель Вінниці, який потрапив у поле зору окупантів під час пошуку «легких заробітків» у Телеграм- каналах. Після вербування він спочатку виконав «контрольне» завдання: за допомогою запалювальної суміші знищив у рідному місті мультівен Сил оборони. Згодом ФСБ відрядила агента до Києва, де його і затримала СБУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на РФ.

фото: Служба безпеки України
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ з кураторами
фото: Служба безпеки України

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Повідомляється, що зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в Одесі затримано працівницю держаного банку, яка передавала російським спецслужбам персональну інформацію про клієнтів-військових. За даними слідства, окупанти планували використати отримані дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

Також Служба безпеки затримала громадянина Російської Федерації, який співпрацював з ФСБ, перебуваючи в одному з бойових підрозділів ЗСУ. Фігурант коригував ракетні удари окупантів по Львівській області.

До слова, колишня медсестра із Сумської області підозрюється в підготовці прориву диверсійно-розвідувальних груп РФ у напрямку Сум. Слідство встановило, що жінку ворог завербував через Телеграм-канали. Головним завданням агентки була розвідка прикордонних районів області: встановлення координат, де розташовані блокпости та опорні пункти Сил оборони України.

