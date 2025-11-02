В Україні 3 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У зв'язку з наслідками масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти, в окремих регіонах України 3 листопада будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву «Укренерго».

Обмеження стосуватимуться як побутових, так і промислових споживачів.

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів:

з 08:00 до 11:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг.

з 16:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 2 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для промислових споживачів:

Обмеження застосовуватимуться також у два періоди: з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Енергетична компанія наголошує, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Споживачів закликають уважно стежити за актуальною інформацією на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні та споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, у неділю, 2 листопада, в Україні застосовувалися графіки відключення електроенергії в окремих регіонах і лише в певні проміжки часу – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

До слова, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.