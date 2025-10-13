Напад на синагогу на Оболоні: правоохоронці встановили зловмисників

З неповнолітніми правопорушниками та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції

Затриманим підліткам загрожує до семи років позбавлення волі

Столичні правоохоронці встановили трьох порушників, які напали на синагогу в Оболонському районі і залили сльозогінним газом одного з членів єврейської громади. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції, інформує «Главком».

«Про подію правоохоронцям стапло відомо з соціальних мереж. Троє невідомих, перебуваючи біля будівлі синагоги в Оболонському районі столиці, спровокували конфлікт із представником релігійної громади, у ході якого застосували до чоловіка газ дратівливої дії, після чого втекли», – розповіли в пресслужбі.

У ході розшукових заходів оперативники встановили особи порушників та доставили їх до Оболонського управління поліції. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років – учні столичної школи та коледжу. Наразі із неповнолітніми та їх батьками спілкуються слідчі та інспектори ювенальної поліції.

За фактом хуліганства розпочато досудове розслідуванняя (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України). Винним загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 жовтня, близько 15:00, під час проведення шабату в Оболонській синагозі, стався напад на одного з членів громади. Група молодиків, що підходила до будівлі синагоги, почала демонстративно «зігувати». Один з вірян, побачивши їхню поведінку, вийшов до них, однак після того, як хлопці помітили його в кіпі та цицитах, вони застосували сльозогінний газ, оббризкавши чоловіка з двох балончиків.

Київська єврейська громада на Оболоні подякувала всім, хто висловив підтримку, особливо блогерам, громадським діячам і медіа України, Ізраїлю та інших країн. У спільноті наголосили, що розголос, а не замовчування, є ключем до вирішення проблеми.