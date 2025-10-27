«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту

Ремонт Дарницького шляхопроводу триває, тож остаточне облаштування території відбудеться лише після завершення всіх будівельних робіт

Комунальна корпорація «Київавтодор» спростувала інформацію, що активно шириться соціальними мережами, про нібито облаштування на Дарницькому шляхопроводі велодоріжки, посередині якої встановлені опори освітлення. Про це повідомляє «Главком» із постланням на заяву «Київавтодору».

У пресслужбі «Київавтодору» пояснили, що червона ділянка, яка викликала обговорення серед киян, є технічною частиною тротуару і не призначена для руху велосипедистів. Саме на ній, згідно з проєктом, розташовані опори освітлення.

У корпорації зазначили, що велосипедний і пішохідний рух на оновленому шляхопроводі буде суміщеним. Це поширена практика для багатьох інших об'єктів у місті, які були нещодавно відремонтовані.

У «Київавтодорі» спростували чутки про облаштування на Дарницькому шляхопроводі велодоріжки з опорами посередині фото: КМДА

«Після завершення всіх будівельних робіт на шляхопроводі будуть встановлені відповідні дорожні знаки, які чітко регулюватимуть спільний рух пішоходів та велосипедистів», – повідомили в «Київавтодорі».

Ремонт Дарницького шляхопроводу триває, тож остаточне облаштування території відбудеться лише після завершення всіх будівельних робіт.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 31 жовтня частково обмежено рух на вул. Панаса Мирного в Печерському районі столиці.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До слова, «Київавтодор» оголосив тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.