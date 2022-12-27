Чи скасовано аварійні відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк

Станом на 26 грудня близько 9 млн українців були без світла

У соцмережах поширюється фейкова інформація

НЕК «Укренерго» спростовує інформацію про нібито скасування аварійних відключень електроенергії. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

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«У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

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«Відмовитись від них (аварійний відключень – ред.) енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – підкреслили в команії.

Також «Укренерго» нагадує, що має лише одну офіційну сторінку в Фейсбук – https://www.facebook.com/npcukrenergo – і лише один офіційний телеграм-канал https://t.me/Ukrenergo.

«Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам», – додає «Укренерго».

Як відомо, на Святвечір і Різдво енергетикам вдалося дати людям більше енергії. Але дефіцити зберігаються, відключення тривають. Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 26 грудня у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується.