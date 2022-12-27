Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Чи скасовано аварійні відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи скасовано аварійні відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
Станом на 26 грудня близько 9 млн українців були без світла
фото з відкритих джерел

У соцмережах поширюється фейкова інформація

НЕК «Укренерго» спростовує інформацію про нібито скасування аварійних відключень електроенергії. Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

«У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією», – йдеться в повідомленні.

«Укренерго» зазначає, що аварійні відключення – це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі.

«Відмовитись від них (аварійний відключень – ред.) енергетики зможуть лише після повного припинення ворожих атак на нашу енергосистему», – підкреслили в команії.

Також «Укренерго» нагадує, що має лише одну офіційну сторінку в Фейсбук – https://www.facebook.com/npcukrenergo – і лише один офіційний телеграм-канал https://t.me/Ukrenergo.

«Будь-що інше, створене під нашим логотипом в цих соцмережах, є фейком і російською ІПСО. Побачите нову підробку - будь ласка, повідомляйте нам», – додає «Укренерго».

Як відомо, на Святвечір і Різдво енергетикам вдалося дати людям більше енергії. Але дефіцити зберігаються, відключення тривають. Як повідомив президент Володимир Зеленський, станом на вечір 26 грудня у різних регіонах України близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень усе ж поступово зменшується.

Читайте також: Відключення світла на зимові свята: Галущенко повідомив хороші новини
Теги: електроенергія Укренерго Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла на зимові свята: Галущенко повідомив хороші новини
Відключення світла на зимові свята: Галущенко повідомив хороші новини
Вчора, 20:50
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
«Укренерго» повідомило про ситуацію зі світлом
Вчора, 12:01
Киян закликають економити електроенергію
Ситуація зі світлом у Києві: як почався тиждень
Вчора, 09:47

Особисті фінанси

Чи скасовано аварійні відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
Чи скасовано аварійні відключення світла: «Укренерго» попередило про фейк
Допомога переселенцям: як будуть нараховуватися виплати з 1 січня
Допомога переселенцям: як будуть нараховуватися виплати з 1 січня
Українцям доступна програма «єОселя»: видані перші 277 кредитів
Українцям доступна програма «єОселя»: видані перші 277 кредитів
На кожні заборонені ліки, пов’язані з РФ, має бути два і більше аналоги – закон
На кожні заборонені ліки, пов’язані з РФ, має бути два і більше аналоги – закон
Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку
Як працюватимуть банки у новорічні дні: графік Нацбанку
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати
Українці зможуть отримати фіндопомогу від ЮНІСЕФ: хто отримає виплати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Рятуйте, хто може. Террористи-вагнерівці звернулися до російської влади з-під Бахмута
35K
Вибухи на аеродромі «Енгельс»: експерт розповів, наскільки ефективними були удари
17K
Соратник Зеленського попередив Лукашенка
16K
Повторна атака на аеродром Енгельс. Шоковані росіяни звинувачують владу у брехні
14K
Названо імена українських розвідників, які загинули поблизу кордону з РФ (фото)
14K
Повітряні сили прокоментували вибухи на аеродромі «Енгельс»

Новини

ЗСУ знищили на Запоріжжі базу окупантів із ФСБшниками – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Булочки Лукашенка. Яке меню у білоруських ресторанах, які замінять McDonalds
Вчора, 19:15
Бойовик «ДНР», який грабував мешканців Каховки, отримав підозру
Вчора, 17:58
ЗСУ розповіли, як Росія готується до масованих ударів
Вчора, 14:30
Мінекономіки закликає РНБО ввести санкції проти силовиків та представників ІТ-сектору Росії
Вчора, 14:12
ЗСУ назвали ціль №1 повітряних атак Росії по Україні
Вчора, 13:38

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту