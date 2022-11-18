Головна Київ Новини
search button user button menu button

Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження
фото ілюстративне

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві та області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«На жаль, за розпорядженням НЕК «Укренерго», вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять набратися терпіння та зберігати спокій.

«Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію», – додали в ДТЕК.

Київська міська державна адміністрація попереджає жителів столиці, що під час відключення світла електросирени не працюють

«За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку «Київ Цифровий» та у Telegram-каналі КМДА. А також за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо «Київ» 98 FM або на частотах «Українське радіо» 105 FM», – додали в адміністрації.

Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що без електроенергії внаслідок обстрілу 15 листопада перебували 10 млн українців.

Читайте також: Чи буде тотальний «блекаут»? Інтерв’ю з гендиректором компанії Yasno
Теги: Україна окупанти Київщина росія війна електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Укренерго
«Укренерго» одним фото пояснило страшну ситуацію в енергосистемі країни
Вчора, 19:12
Данілов іронічно пояснив, чому друзі Путіна повинні берегти українську енергетику
Данілов іронічно пояснив, чому друзі Путіна повинні берегти українську енергетику
Вчора, 19:24
Економимо електроенергію та боремося з окупантами 
Енергосистема зазнала безпрецедентних руйнувань: що робити українцям
Вчора, 14:40

Новини

Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження
Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження
Чи буде головна ялинка у Києві: відповідь КМДА
Чи буде головна ялинка у Києві: відповідь КМДА
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
На Київщині лунатимуть вибухи: ОВА просить зберігати спокій
У Києві відбудуться безкоштовні тренінги домедичної допомоги: деталі
У Києві відбудуться безкоштовні тренінги домедичної допомоги: деталі
Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх
Відключення світла в Києві. Директор Yasno дав відповіді на питання, які хвилюють усіх
Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»
Після скандалу Держкіно призначило нового керівника «Довженко-Центру»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Арестович розповів, що Росія зробить з Україною без постачання західної зброї
113K
Блінкен пояснив, для чого Путін занурює українців у темряву
55K
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
42K
Зеленський відреагував на вирок суду у справі MH17 
31K
Члени МАГАТЕ ухвалили нову резолюцію щодо України: хто голосував проти
29K
Посол в Індонезії розповів, якої важливої мети досягла Україна на саміті G20

Новини

Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
Вчора, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00

Прес-релізи

Українська наука потребує допомоги
Українська наука потребує допомоги
18 листопада, 15:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту