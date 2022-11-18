Відключення світла на Київщині: «Укренерго» вводить екстрені обмеження

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють

За розпорядженням НЕК «Укренерго» у Києві та області відбуваються екстрені відключення електроенергії. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«На жаль, за розпорядженням НЕК «Укренерго», вимушені знову проводити екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять набратися терпіння та зберігати спокій.

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«Енергетики країни роблять все можливе, щоб виправити ситуацію», – додали в ДТЕК.

Київська міська державна адміністрація попереджає жителів столиці, що під час відключення світла електросирени не працюють.

«За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити у застосунку «Київ Цифровий» та у Telegram-каналі КМДА. А також за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках – на радіо «Київ» 98 FM або на частотах «Українське радіо» 105 FM», – додали в адміністрації.

Як відомо, українська енергосистема внаслідок масованих російських обстрілів зазнала безпрецедентних руйнувань.

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Президент Володимир Зеленський зазначив, що без електроенергії внаслідок обстрілу 15 листопада перебували 10 млн українців.