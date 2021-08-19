  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Відключення електроенергії на Київщині: де сьогодні не буде світла (список)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На електромережі проводяться ремонтні роботи - Відключення електроенергії на Київщині: де сьогодні не буде світла (список)
    На електромережі проводяться ремонтні роботи
    Фото з відкритих джерел

    Мешканців Київщини попередили про планові відключення електроенергії

    У четвер, 18 серпня, у деяких населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

    Відключення заплановані у:

    • Баришівському районному підрозділі,
    • Білоцерківському,
    • Богуславському,
    • Бородянському,
    • Бориспільському,
    • Броварському,
    • Васильківському,
    • Вишгородському,
    • Згурівському,
    • Іванківському,
    • Києво-Святошинському,
    • Макарівському,
    • Миронівському,
    • Обухівському,
    • Переяслав-Хмельницькому,
    • Рокитнянському,
    • Сквирському,
    • Тетіївському,
    • Фастівському,
    • Чорнобильському,
    • Яготинському,
    • Ірпінському.

    Адреси і графі відключення електроенергії

    Для перегляду натисніть на документ

    Зазначимо, що графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

    Читайте також: Яким буде тариф на електроенергію з 1 серпня. Енергетичний цугцванг
    Теги: електроенергія Київщина ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Відключення електроенергії на Київщині: де сьогодні не буде світла (список)