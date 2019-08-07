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    Новини

    Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)

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    Антипаркувальні стовпчики на вулиці Грушевського - Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)
    Антипаркувальні стовпчики на вулиці Грушевського
    Фото: КП ШЕУ Печерського району КК «Київавтодор»

    На непарній стороні вулиці Грушевського з'явилися антипаркувальні стовпчики

    Дорожники Печерського району Києва продовжують роботи зі встановлення антипаркувальних стовпчиків на вулично-дорожній мережі. Про це повідомляє шляхово-експлуатаційне управління Печерського району КК «Київавтодор».

    Так, 6 серпня роботи виконувалися на вул. Михайла Грушевського (непарна сторона) на ділянці від вул. Садової в напрямку вул. Петрівська алея.

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    Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)
    Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)
    Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)
    Біля Верховної Ради встановлено захист від автохамів (фото)

    Як повідомлялося, у 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків

    Зокрема, на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

    Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.

    Стовпчики встановлюють, щоб запобігти стихійному паркуванню. Адже паркування за принципом «де мені зручно», створює чималі незручності як свідомим автовласникам, так і пішоходам, зазначили в «Київавтодорі».

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