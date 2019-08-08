На столичних дорогах кипить робота: Кличко показав, як ремонтують проспект Бандери (фото, відео)



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Ремонт проспекту Степана Бандери Фото: пресслужба мера Києва

Протягом кількох останніх років у Києві оновили понад 900 км дорожнього покриття

У столиці триває сезон ремонту доріг та проїздів. За кілька останніх років у Києві оновили понад 900 кілометрів дорожнього покриття.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко і опублікував відео про те, як триває ремонт дороги на проспекті Степана Бандери.

«Ми продовжуємо ремонтувати дороги і проїзди. Протягом останніх кількох років оновили понад 900 км дорожнього покриття на столичних вулицях, проспектах, шляхопроводах», - зазначив мер.

«Сьогодні дорожникам допомагає найсучасніша техніка і використання якісних матеріалів. На вулицях, що ремонтують капітально, перекладають і всі комунікації, встановлюють нове освітлення, облаштовують велодоріжки», - розповів Кличко.

За його словами, скоро в Києві завершать оновлення вулиць Сім’ї Кульженків та Заболотного, проспектів Палладіна та Правди.

Також цього року відремонтують вулиці Івана Федорова та Микільсько-Ботанічна.

«Тривають роботи, зокрема, і на такому великому об’єкті, як проспект Степана Бандери. Дорожники працюють цілодобово, бо це важлива транспортна артерія столиці», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, з 14 липня на проспекті Бандери в Києві розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. ділянці між просп. Героїв Сталінграда і вул. Богатирською (у напрямку станції метро «Почайна»).