Відкриття шляхопроводу біля метро «Дарниця»: рух тролейбусів та автобусів відновлено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Відсьогодні на шляхопроводі курсує тролейбусний маршрут №29
фото: Віталій Кличко/Telegram

Рух тролейбусів №№ 50-К, 29-К від вул. Милославської та станції «Куренівка» до станції метро «Дарниця» буде зупинений 28 листопада

Відсьогодні, 28 листопада, на оновленому шляхопроводі на перетині вул. Будівельників із Броварським проспектом та Святошино-Броварською лінією метро біля станції «Дарниця» відновила роботу частина тролейбусних маршрутів. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Зокрема, тролейбус № 29 курсує за постійною схемою руху «Станція «Куренівка» – Дарницька площа.

Також упродовж п’ятниці організують тимчасовий тролейбусний маршрут № 50-А «Вулиця Милославська – Дарницька площа»:

  • вул. Милославська – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – Воскресенський просп. – просп. Георгія Нарбута – вул. Будівельників – Дарницька пл. – просп. Миру – вул. Будівельників – просп. Георгія Нарбута – Воскресенський просп. – просп. Червоної Калини – пл. Анкари – просп. Червоної Калини – вул. Милославська.

Відповідно рух тролейбусів №№ 50-К, 29-К від вул. Милославської та станції «Куренівка» до станції метро «Дарниця» буде зупинений.

Із суботи, 29 листопада, відновлять маршрути:

  • тролейбус № 50 – «Вул. Милославська – ст. м. «Либідська»;
  • тролейбус № 50-К – «Вулиця Милославська – Дарницька площа»;
  • автобус № 55 – «Ст. м. «Палац спорту» – Дарницька площа».

Тимчасові маршрути №№ 43-А, 50-А та автобус № 50-ТР із суботи припинять роботу.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. 

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
