Рух шляхопроводом біля метро «Дарниця» відкрито: реконструкція тривала майже рік (фото)

Сьогодні, 28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера Києва, старий шляхопровід жодного разу його капітально не ремонтували.

Віталій Кличко приїхав на відкриття оеовленого шляхопроводу фото: Віталій Кличко/Telegram

«Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари», – повідомив Кличко.

Старий шляхопровід жодного разу капітально не ремонтувався з моменту будівництва фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами Мера Києва, важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність.

Під час ремонту об’єкта було враховано принципи безбар’єрності для зручного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп. Також усі роботи виконували зі збереженням руху метрополітену та автомобілів Броварським проспектом.

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29 фото: Віталій Кличко/Telegram

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№50, 50к.

Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років фото: Віталій Кличко/Telegram

Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.

