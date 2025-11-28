Головна Київ Новини
Рух шляхопроводом біля метро «Дарниця» відкрито: реконструкція тривала майже рік (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.
фото: Віталій Кличко/Telegram

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29

Сьогодні, 28 листопада, відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом поблизу метро «Дарниця». Реконструкцію аварійного об’єкта, зведеного ще у 1963 році, «Київавтодор» розпочав у грудні 2024 року. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера Києва, старий шляхопровід жодного разу його капітально не ремонтували.

фото: Віталій Кличко/Telegram

«Мостовики встановили опори, прогонові будови, ригелі, мостове полотно. Влаштували нове асфальтобетонне покриття на шляхопроводі та підходах до нього. Оновили комунікації, встановили сучасне LED-освітлення, перильне, бар’єрне огородження та шумозахисні екрани. Облаштували суміжні вело-пішохідні тротуари», – повідомив Кличко.

фото: Віталій Кличко/Telegram

За словами Мера Києва, важливим етапом реконструкції став демонтаж опори шляхопроводу, яка була розташована під спорудою на Броварському проспекті. Дорожники винесли її за межі проїжджої частини. Це рішення покращить пропускну здатність автотранспорту та зменшить аварійність.

Під час ремонту об’єкта було враховано принципи безбар’єрності для зручного пересування людей з інвалідністю та маломобільних груп. Також усі роботи виконували зі збереженням руху метрополітену та автомобілів Броварським проспектом.

фото: Віталій Кличко/Telegram

Відсьогодні на шляхопроводі курсуватиме тролейбусний маршрут №29. А відзавтра свою роботу відновлять тролейбуси №№50, 50к.

фото: Віталій Кличко/Telegram

Після капремонту експлуатаційний ресурс об’єкта продовжений щонайменше на 30 років.

Нагадаємо, у Києві під час повітряної тривоги обмежуватимуть рух Південним мостом з правого на лівий берег. Це стосуватиметься як приватних авто, так і громадського транспорту. Таке рішення ухвалила Рада оборони міста. У зв’язку з цим, за інформацією Департаменту транспортної інфраструктури, під час повітряної тривоги та в разі, коли патрульна поліція запроваджує тимчасову заборону руху транспорту Південним мостом із правого берега Дніпра на лівий, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть за зміненими схемами. Києва.  

До слова, 11 листопада, на перехресті вул. Володимирської та бульв. Тараса Шевченка розпочався експеримент із новим типом світлофорного сигналу «Грецький хрест». Зазначається, що експеримент реалізується в межах Тижня безпеки дорожнього руху та має на меті підвищити безпеку під час виконання лівостороннього повороту. Це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.

