Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО

За вимагання колишньому «смотрящему» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Потерпілий, усвідомлюючи серйозність погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий «авторитетом»

Столична поліція оголосила підозру колишньому «смотрящому» Київського СІЗО, який вимагав з утриманця 150 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними поліції, ця сума буцімто була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови підозрюваний обіцяв організувати йому нестерпне життя.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів слідчі Главку поліції Києва спільно з співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували декілька фактів передачі коштів колишньому «смотрящому», який утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу. Потерпілий, усвідомлюючи авторитет останнього та серйозність його погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий «авторитетом».

Столична поліція оголосила підозру колишньому «смотрящому» Київського СІЗО, який вимагав з утриманця 150 тис. грн фото: поліція Києва/Facebook

На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. За вимагання йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Київському СІЗО заарештований напав на працівника установи та побив його. Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора». Інспектор внутрішньої служби під час перевірки встановив, що один із утримуваних використовує мобільний телефон у камері. За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу розпочато досудове розслідування, зловмиснику загрожує до пʼяти років за ґратами.