Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
Потерпілий, усвідомлюючи серйозність погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий «авторитетом»
Столична поліція оголосила підозру колишньому «смотрящому» Київського СІЗО, який вимагав з утриманця 150 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
За даними поліції, ця сума буцімто була гарантією спокійного перебування арештанта в стінах слідчого ізолятора. У разі відмови підозрюваний обіцяв організувати йому нестерпне життя.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів слідчі Главку поліції Києва спільно з співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції задокументували декілька фактів передачі коштів колишньому «смотрящому», який утримується в СІЗО за скоєння розбійного нападу. Потерпілий, усвідомлюючи авторитет останнього та серйозність його погроз, переказав гроші на картковий рахунок, наданий «авторитетом».
На підставі отриманих доказів слідчі слідчого управління поліції Києва повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. За вимагання йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося, що у Київському СІЗО заарештований напав на працівника установи та побив його. Інцидент стався в одному з камерних приміщень «Київського слідчого ізолятора». Інспектор внутрішньої служби під час перевірки встановив, що один із утримуваних використовує мобільний телефон у камері. За фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу розпочато досудове розслідування, зловмиснику загрожує до пʼяти років за ґратами.
Коментарі — 0