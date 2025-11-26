Головна Київ Новини
У Києві скасовано графіки відключення світла

У Києві скасовано графіки відключення світла
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
До кінця доби графіки відключення електроенергії не будуть діяти

У Києві скасовано відключення світла до кінця доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на застосунок «Київ Цифровий».

Згідно з повідомленням, сьогодні, 26 листопада, стабілізаційні відключення в столиці триватимуть з 00:00 до 21:00.

Нагадаємо, завтра, 27 листопада, у Києві та на Київщині діятимуть графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Києві 27 листопада

  • 1.1 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
  • 1.2 черга – без світла з 00:00 до 00:30 та з 10:00 до 14:00;
  • 2.1 черга – без світла з 10:00 до 14:00;
  • 2.2 черга – без світла з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 23:30;
  • 3.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:00 до 17:30;
  • 3.2 черга – без світла з 13:30 до 17:30;
  • 4.1 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 4.2 черга – без світла з 06:00 до 07:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 5.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 5.2 черга – без світла з 07:00 до 10:30;
  • 6.1 черга – без світла з 07:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30;
  • 6.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 17:00 до 20:30.
До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

