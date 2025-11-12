На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог оцінив роботу бюветів у столиці

Павільйон з колонками, з яких набирається артезіанська вода, – це найпомітніший, але не найголовніший елемент системи

«Бювет – це стратегічний об'єкт»

На випадок комунального колапсу та відключень світла столичні бювети залишаються важливим джерелом води, однак їхня робота має низку вразливостей. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв.

Як працює бюветна система

Терентьєв пояснив, що бювет – це цілий комплекс із насосами та баком-накопичувачем. «Вода з підземного водоносного шару надходить під тиском, але, як правило, до поверхні не доходить і зі свердловини до поверхні її треба підкачувати насосами. З артезіанської свердловини вода надходить в окремий бак-накопичувач: це як водонапірна вежа, але навпаки. Цей бак розташовується осторонь водозабору. А вже потім вода подається до колонок, які можуть перебувати за десятки метрів від водозабору», – пояснив гідрогеолог.

Експерт зауважує, що артезіанська свердловина – це не колодязь, куди «можна кішку скинути», а невеликий стратегічний об'єкт. Саме тому на бюветах час від часу проводяться профілактичні роботи для перевірки стану.

Чому не можна відновити роботу покинутих бюветів

Гідрогеолог пояснив, що причиною непридатності деяких свердловин є порушення технологій при бурінні або економія. Він пояснив, що для більш ефективної ізоляції артезіанського водоносного горизонту від верхніх шарів ґрунту, які можуть бути забруднені, мають бути щонайменше дві труби. Зовнішня – так звана обсадна, внутрішня – експлуатаційна. З часом, у землі вздовж труби можуть виникати вертикальні щілини, у підземні шари може просочитися будь-що. Тому свердловини регулярно перевіряють на якість води, відповідність її санітарним нормам, зазначив фахівець.

«Якщо так звана «протравка» свердловини не допомагає, її закривають. Все, докористувалися», – додає гідрогеолог.

За словами Терентьєва, павільйон з колонками, з яких набирається артезіанська вода, – це найпомітніший, але не найголовніший елемент системи. Він розповів, що в ході профілактичних робіт перевіряється в основному якість води у накопичувальному баку, самі колонки. Результати мають бути вивішені біля об'єкта.

Біля бюветів має регулярно вивішуватися інформація про стан води Фото: glavcom.ua

Робота бюветів під час відключення світла

Терентьєв зауважує, що насоси для бюветів – електричні. Тож під час відключення світла доведеться чекати, поки його не увімкнуть – насоси зазвичай підключені до найближчого будинку або ж іти до іншого бювету.

«Але взагалі зараз вже деякі ЖЕКи у разі чого підключають генератори», – додав гідрогеолог.

Чи іржавіють труби?

На запитання про можливу корозію труб Терентьєв відповів, що сталеві труби іржавіють лише від контакту з повітрям, тоді як у трубі свердловини постійно є вода. Нові свердловини взагалі облаштовують пластиковими трубами. За правильної експлуатації термін служби артезіанських свердловин може перевищувати 50-60 років.

Нагадаємо, цього літа в Україні не зафіксовано суттєвого покращення стану водних ресурсів попри менш спекотну погоду та рясні дощі в окремих регіонах. Про це у коментарі «Главкому» розповів віцепрезидент асоціації «Укрводоканалгеологія» Андрій Нікітін. Він підкреслив, що температурний фактор не є визначальним у процесі цвітіння водойм. Також експерт зазначив, що сьогодні значна проблема для екосистеми – це наслідки підриву Каховської ГЕС та зникнення водосховища.