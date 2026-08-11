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Через назву ресторану в Одесі розгорівся мовний скандал

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Через назву ресторану в Одесі розгорівся мовний скандал
Одеський заклад Bryzgi
фото: bryzgi

Українці засудили спробу підприємців обійти правила дерусифікації за допомогою латиниці

Одеський заклад Bryzgi потрапив у мовний скандал, оскільки його назва є прямою транслітерацією російського слова «брызги» замість перекладу українською. На цей маневр звернув увагу волонтер і заслужений журналіст Руслан Горовий. Як пише «Главком», медійник засудив подібні методи «дерусифікації», назвавши їх намаганням бізнесу всидіти на двох стільцях під час війни.

За словами журналіста, частина українських підприємців після зміни суспільних реалій не відмовилася від російськомовних назв, а натомість почала записувати їх латинкою. «Частина хитро**** українських бізнесменів, які ніяк не можуть розпрощатися з російською мовою і змиритися з новими реаліями, роблять ребрендинг. Однак досить своєрідно. Бачив оце кабак «БРЬіЗГІ», який стидливо сховали за латинкою і перетворили на Bryzgi», – написав Горовий.

Через назву ресторану в Одесі розгорівся мовний скандал фото 1
скриншот із Facebook

Журналіст зазначив, що це не перший випадок подібного ребрендингу, на який він звернув увагу.

Горовий пригадав мережу кав'ярень «Горький», яка змінила написання своєї назви на GRKY. Журналіст іронічно пов'язав нову назву із прізвищем російського терориста Ігоря Гіркіна. «Згадую, як колись мережа «горькій» перейменувалася на GRKY, а потім баристи ображалися на запитання, як їм працюється з новою назвою – «гіркін»?» – зазначив він.

Горовий наголосив, що особисто звертає увагу на походження назв українських закладів. Якщо за транслітерацією він бачить російськомовну назву, то принципово відмовляється відвідувати такий заклад. «Звісно, я особисто чітко фільтрую транслітерацію і, відчуваючи русскій «душок», у подібні заклади не ходжу… Але то я. В мене пунктик на мові. А ви що думаєте про такий неймінг?» – написав журналіст.

У коментарях під дописом користувачі активно почали ділитися власними прикладами аналогічних закладів, які вдалися до подібного маскування російських назв. Так, наприклад, користувачі пригадали, як відома торгова мережа, яка працювала під російськомовною вивіскою «Пчелка» перетворилася на слово, яке надто ріже слух, – «Пчілка».

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Згідно із законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», назви та вивіски закладів громадського харчування мають бути виключно українською мовою. Використання інших мов (зокрема англійської чи латиниці) дозволяється лише як законний виняток для зареєстрованих торговельних марок. 

Нагадаємо, після російської атаки на Одесу військовослужбовець і журналіст Мирослав Откович вийшов у центр міста, щоб побачити його настрій. Своїми спостереженнями він поділився у соцмережах.

Откович зазначив, що після обстрілу не помітив у центрі міста людей, які б публічно демонстрували ненависть до Росії. Натомість, за його словами, він почув переважно російську мову та побачив атмосферу курортного міста.

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Теги: мова Одеса ресторан

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