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    Відомі спортсмени проведуть у Києві Всеукраїнський Олімпійський урок

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    Відомі спортсмени проведуть у Києві Всеукраїнський Олімпійський урок

    Цьогоріч на гостей свята очікують понад 35 спортивних майданчиків

    У суботу, 7 вересня, із 14:00 у Києві на Оболонській набережній та прилеглій до неї акваторії водного стадіону стартує Всеукраїнський Олімпійський урок. Відповідну ініціативу ГО «Національний олімпійський комітет України» підтримано розпорядженням КМДА № 1578.

    Як повідомили організатори, цьогоріч на гостей свята очікують понад 35 спортивних майданчиків, на яких безкоштовно кожен охочий із будь-якою фізичною підготовкою зможе продемонструвати свої вміння, отримати майстер-клас у відомих спортсменів у різних видах спорту, а також отримати спеціальні призи та подарунки.

    Традиційно олімпійський урок відбудеться за участю відомих олімпійських медалістів, чемпіонів і призерів чемпіонатів світу та Європи. Участь у спортивному святі безкоштовна.

    Монтаж конструкцій та обладнання, необхідні для проведення заходу, триватиме на Оболонській набережній (проспект Героїв Сталінграда, 10-Д) із 18:00 6 вересня до 08:00 7 вересня. Демонтаж мають здійснити з 17:00 до 21:00.

    Нагадаємо, щорічний Всеукраїнський олімпійський урок започатковано у 2005 році, напередодні Дня фізичної культури і спорту. Його мета – пропаганда здорового способу життя, залучення якомога більшої кількості дітей, юнацтва та молоді до занять спортом.

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