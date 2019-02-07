Викрито «валютчика», який підклав клієнтам 2,3 млн фальшивих гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисники обмінювали долари і євро на фальшиві гривні

Тривають заходи зі встановлення усіх учасників злочинної схеми

Під процесуальним керівництвом прокуратури Києва слідчими столичної поліції затримано зловмисника, який разом зі спільниками під приводом обміну валюти заволоділи коштами громадян у сумі 76 тис. доларів США та 6 тис. євро. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Шахраї підшуковували клієнтів, які бажали обміняти валюту, через інтернет-сайт Finance.ua. Щоб їх зацікавити зловмисники пропонували здійснити обмін валюти за курсом вищим, ніж середньо ринковий.

22 січня 2019 року під час зустрічі з одним із потерпілих, шахраї заволоділи коштами цього чоловіка у сумі 50 тис. доларів, надавши під час обміну 1 млн 400 тис. підроблених гривень.

Крім того, 4 лютого за аналогічних обставин зловмисники заволоділи коштами ще одного громадянина у сумі 25 900 доларів та 6 тис. євро, надавши під час обміну 900 тис. підроблених гривень. Того ж дня одного з учасників шахрайської оборудки вдалося встановити та затримати.

На даний час чоловіку оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб).

Тривають заходи зі встановлення усіх учасників злочинної схеми. Також перевіряється причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів.