Низка посольств у Києві була пошкоджена внаслідок атаки РФ

Внаслідок ранкової атаки на Київ у декількох районах зафіксовано падіння уламків, як наслідок: палають авто, є пошкодження будівель

«Це варварські напади на дипломатичні установи, це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил»

Унаслідок ворожих обстрілів у Києві пошкоджено посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передає Інтерфакс-Україна.

«Черговий удар п'ятьма балістичними ракетами (...) Сьогодні внаслідок обстрілу в Києві пошкоджено кілька посольств. Усі ці посольства розміщені в одній будівлі, яка зазнала серйозних пошкоджень унаслідок ракетного удару. Це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, фрагменти стелі. Це варварські напади на дипломатичні установи, ви знаєте, що це всюди у світі перетин усіх можливих червоних ліній і міжнародних правил», – сказав Тихий на брифінгу в п'ятницю.

фото: МЗС

фото: МЗС

Нагадаємо, сьогодні, 20 грудня, близько 07:00 ранку, збройні сили РФ завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети «Кинджал» з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено вісім ракет. Внаслідок цього удару зафіксовано падіння уламків у трьох районах міста.

У Голосіївському районі: пошкоджено офісну будівлю, дорожнє покриття та газову трубу з подальшою розгерметизацією; загорілося пʼять автомобілів. За попередніми даними, одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Солом’янський район: внаслідок падіння уламків виникла пожежа в нежитловій будівлі. Пожежу ліквідовано. Постраждалих не виявлено.

Шевченківський район: виникла пожежа на території нежитлової забудови. Інформація уточняється.