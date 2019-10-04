Виставки, музика, грузинські танці: у Києві пройде «Тбілісоба на Андріївському»



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Дводенна концертна програма поєднує музику та танці українського та грузинського народів Фото: «Тбілісоба на Андріївському», Facebook

Фестиваль «Тбілісоба на Андріївському» відбудеться цими вихідними

У суботу, 5 жовтня, о 13:30 вже восьмий рік поспіль урочисто розпочнеться фестиваль українсько-грузинської дружби «Тбілісоба на Андріївському».

Предметом дослідження фестивалю є феномен особливої дружби українців та грузин, взаємне захоплення культурою, звичаями та національними характерами між народами, що не мають спільного кордону, але мають споріднені душі.

Програма фестивалю включає три виставки: графіка та фото Тамаза та Нануки Аваліані, проект дитячої культурної дипломатії та вуличну фотовиставку робіт Олександра Вінницького. У літературній програмі – зустріч із авторкою книги «Грузинський роман» Хеленою Томасон, презентація книги «Зимове море» Георгія Нахуцрішвілі.

Дводенна концертна програма поєднує музику та танці обох народів, глядачі побачать виступи ансамблів «Іберіелі» та «Іберія», почують музичні сюрпризи від капели Ревуцького та Київського академічного муніципального духового оркестру, театру українського фольклору «Берегиня». Відкриють концертну програму 5 жовтня спеціальні гості з Грузії – ансамбль «Fires of Georgia», хедлайнерами фестивалю є музичний колектив «Тіфліс» (Тбілісі), гурти DUDU band та ЯРРА з Києва.

Організатори також обіцяють школу грузинських танців для всіх охочих, конкурси та розіграші призів, майстер-класи з грузинської каліграфії та артистичний флешмоб. Цього року на відвідувачів фестивалю традиційно очікують виставка грузинських вин та квартал грузинської кухні.

Особливі учасники фестивалю: виробники сувенірів та крафтових продуктів – учасники бойових дій в Донецькій та Луганській областях Veterano Service.

Головні локації фестивалю на Андріївському узвозі: Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе, будинок № 15 (так званий, замок Річарда Левове серце), бутік-готель «Воздвиженський», художня галерея ДІАЗ «Стародавній Київ» (№ 5/31). Головна сцена фестивалю розташована навпроти театру «Колесо» і діятиме вихідними із 12:00 до 19:00.

Вхід вільний.