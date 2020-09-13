Бунт у Нових Санжарах: чоловік, який кидав каміння і цеглу у поліцію, отримав рік умовно



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Масові заворушення у Нових Санжарах спровокували відкриття ряду кримінальних справ

Від тюрми обвинуваченого врятувала угода про визнання винуватості

Новосанжарський районний суд Полтавської області визнав винним місцевого мешканця в організації масових заворушень (ч. 1 ст. 294 КК України) і призначив покарання у вигляді п’яти років тюрми, яке замінив на іспитовий термін один рік.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 31 серпня.

Обвинувачений 20 лютого 2020 року брав участь у масових заворушеннях проти приїзду евакуйованих громадян України та іноземців з китайського Уханю. Останні мали проходити карантин через підозру інфікування коронавірусом у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари».

Слідство з’ясувало, що чоловік разом з іншими особами кидали каміння і цеглу у правоохоронців, котрі супроводжували евакуйованих громадян до медичного центру.

Таким чином, травми різного ступеню тяжкості отримали командир роти №2 батальйону поліції «Полтава», інспектор роти №1 батальйону поліції «Полтава», двоє поліцейських роти №1 батальйону поліції «Полтава», один із начальників ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Також він просив суд її затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання. Суд з цим погодився і поклав на обвинуваченого додаткові обов’язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, якому повідомляти про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без відповідного погодження.

Наголосимо, що санкція ч. 1 ст. 294 КК України передбачає покарання від п’яти до восьми років в’язниці.

Нагадаємо, що 20 лютого до України прибув літак з евакуйованими громадянами, які перебували в китайському Ухані, де зафіксований спалах коронавірусу. На борту перебували 45 громадян України та 27 іноземців, а також екіпаж і лікарі. За даними МОЗ, усі – здорові.

Цих осіб помістили на обсервацію до санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Водночас перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

5 березня у Нових Санжарах побував президент Володимир Зеленський, який привітав евакуйованих з Китаю громадян із закінченням 14-денного терміну обсервації.

25 серпня у Нових Санжарах, що на Полтавщині, було зафіксовано перший випадок Covid-19. Захворіла пенсіонерка, яка приїхала з відпочинку на Західній Україні.