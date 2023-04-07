Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства
фото: ДБР

Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою», – йдеться в повідомленні.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн.

Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн фото 1

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря. 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану.

Теги: ДБР Одещина військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полковник Міноборони попався на хабарі
Полковник Міноборони попався на хабарі
14 березня, 17:35
Олександра Лієв, який зараз обіймає посаду у Міноборони України, раніше гаряче підтримував анексію Криму
Міноборони знову у центрі скандалу: посадовця відомства звинувачено у зв'язках з Росією
31 сiчня, 18:02
Чоловік знятий з військового обліку, а в Дрогобичі навіть не стояв на ньому, адже прописаний у Новояворівську
Скандал на Львівщині: чоловік, у якого немає кистей обох рук та кінцівок ніг, отримав повістку (фото)
Вчора, 10:46

Новини

Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
Без Гагаріна: у Одеській області оригінально декомунізували вулицю
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку
На Одещині кішка ледь не вбила свою господарку
Окупанти застосували нову тактику під час нічної атаки на Одещину
Окупанти застосували нову тактику під час нічної атаки на Одещину
Нічна атака дронами: стали відомі нові деталі удару
Нічна атака дронами: стали відомі нові деталі удару
Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси
Гендиректор ЮНЕСКО вручила Зеленському сертифікат для Одеси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
35K
Ніч чудес для митрополитів Онуфрія та Павла
14K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7745
Відчуває свою поразку. Путін дав нову задачу військовим РФ
5343
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)
5293
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту