Посадовець військової частини на Одещині відібрав у солдатів доплати на 600 тис. грн

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства

Працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику матеріального забезпечення однієї з військових частин Одещини, який вимагав з підлеглих військовослужбовців віддавати йому частину коштів з щомісячних надбавок, встановлених на період воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«У разі відмови він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою», – йдеться в повідомленні.

Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тис. грн.

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Військовослужбовцю повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Раніше правоохоронці викрили заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря. 60-річний полковник домовився із громадянином України призовного віку про оформлення за грошові кошти документів про зняття з військового обліку для того, щоб останній не підпадав під призов за мобілізацією та мав можливість безперешкодного виїзду за кордон в період дії воєнного стану.