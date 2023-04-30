Камалія, яка розстається з чоловіком-мільярдером, потрапила в реєстр боржників

Продюсерка і мама Камалії заявила: місяць тому співачка ввезла в Україну з Пакистану 44 танки для Збройних сил

Співачку спіймали на п'яному водінні? Мама спростовує

Заслужена артистка України і переможниця 14 конкурсу краси «Місіс Світу» Наталія Шмаренкова, більш відома публіці за сценічним псевдонімом Камалія, потрапила до реєстру боржників. Цю інформацію виявив «Главком».

Будь ласка, читайте текст після реклами

У реєстрі зазначено, що на співачку накладено стягнення у справі про адміністративні правопорушення. Ініціатором виступило Управління безпеки департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради.

витяг із реєстру боржників

У коментарі «Главкому» помічниця приватного виконавця зі Львова Ігоря Білецького розповіла: о 16 год. 19 хв 12 жовтня 2022 року Наталія Шмаренкова не розрахувалася за платне паркування. Співачка запаркувала свого пікапа Ford F150 у Львові на вулиці Лазнева. Номер автівки, який повідомила помічниця приватного виконавця, збігається із першими літерами сценічного псевдоніму Камалії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

дані з ресурсу «Опендатабот»

Сума несплаченого штрафу смішна – 1054,74 грн. Станом на 29 квітня 2023 року, Камалія все ще перебувала у реєстрі боржників.

«Главкому» не вдалося отримати коментар від самої Камалії. Однак пролила світло на цю подію мама артистки та її продюсер Інна Шмаренкова. У телефонній бесіді з кореспондентом «Главкома» вона припустила: 12 жовтня 2022 року Камалія могла повертатися з Польщі, завозила в Україні гуманітарну допомогу. Мама артистки зауважила, що за кермом Ford F150 могла бути на Камалія, а її водій. Річ утім, що на далекі відстані співачка не їздить одна, наголосила її матір.

Крім цього, «Главком» натрапив на ще один збіг. 28 березня цього року Шевченківський районний суд Києва оштрафував Шмаренкову Наталію Вікторівну (ініціали цієї людини такі ж, як у Камалії) на 17 тис. грн за п’яне керування машиною. Також суд на рік позбавив права керування транспортними засобами.

дані держпорталу «Судова влада України»

Із протоколу про адміністративне правопорушення випливає, що 4 лютого 2023 року о 03.55 год у Києві на вул. Льва Толстого,14 А, громадянка Шмаренкова керувала автомобілем Lexus з ознаками алкогольного сп’яніння. Зокрема, патрульні помітили запах алкоголю з порожнини рота водійки, виражене порушення координації рухів та порушення мови. Від проходження огляду для визначення ступеню сп’яніння жінка відмовилася, що зафіксовано на нагрудну бодікамеру.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У розмові з «Главкомом» мама Камалії заперечила цей факт. Сказала, що на початку лютого її донька начебто перебувала за кордоном із благодійним концертом. При цьому Інна Шмаренкова сказала, що в автопарку співачки є автомобіль Lexus.

Окремо під час бесіди Інна Шмаренкова наголосила, що журналістам варто писати не про ймовірні пригоди її доньки-артистки, а про те, що Камалія робить багато корисних справ для України. За її словами, місяць тому співачка ввезла в Україну з Пакистану 44 танки для Збройних сил.

Також 3 травня у Камалії запланований концерт. Він відбудеться у столичному Жовтневому палаці. Як зазначено на афіші, співачка дає сольний виступ для підтримки ЗСУ.

Додамо, що останні пісні Камалії присвячені боротьбі України проти російського агресора: «Світло Є», «Кордони», «Кулями» «Чекатиму доню», «Не плач».

Нагадаємо, що співачка, яка нібито розлучається з чоловіком, у Великдень на своїй сторінці в Інстаграм виклала фото разом із ним та дочками. Шанувальники припускають, що пара таки примиралася. Про причини розладу в родині Камалія не повідомляла, однак у програмі ЖВЛ напередодні гучної заяви про розлучення розповіла про конфлікт із старшою дочкою свого чоловіка. За словами виконавиці, цей конфлікт посилився ще більше в період війни, а чоловік Камалії вирішив стати на бік доньки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, співачка і раніше публічно зізнавалася, що свариться з дочкою чоловіка від першого шлюбу. «Мені нелегко, скажімо так. З Арманом легко, а дочкою Захура – ​​ні. Намагаємось не перетинатися. Я постійно дивлюся українські новини та часто висловлююся щодо росіян, і її це ображає, бо її мама – росіянка, і в нас така є «війна» між нами», – розповіла Камалія, яка якийсь час перебувала з родиною в Лондоні, де мешкають старші діти її чоловіка.