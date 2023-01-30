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Влада Києва повертає два трамвайні маршрути

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Києва повертає два трамвайні маршрути
фото ілюстративне

31 січня відновлять рух трамваї № 5 та № 28 на Троєщині

У столиці на Троєщині завтра, 31 січня, відновлять роботу двох трамвайних маршрутів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

«Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3. Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути – на житловому масиві Троєщина», – йдеться в повідомленні.

Так, 31 січня, відновлять рух трамваї № 5 «вул. Сержа Лифаря – станція Троєщина-2» та № 28 «вул. Милославська – станція метро «Лісова».

Тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.

Нагадаємо, у грудні 2022 року через дефіцит електроенергії столична влада ухвалила рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту курсували автобуси.

Теги: громадський транспорт електротранспорт Київ

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