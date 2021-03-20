Столична влада на нараді вирішить питання зупинки громадського транспорту: названа дата

«Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», – вважає перший заступник голови КМДА

Столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Чиновник нагадав, Київ віднесли до «червоної» зони обмежень з 23 березня, але «червоні» обмеження столиця вирішила запровадити ще 18 березня, і вони почали діяти вже у суботу.

Водночас норми карантинних обмежень «червоної» зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень (крім транзитних), проте громадський транспорт у Києві продовжує працювати.

Поки невідомо, зупинять у Києві пасажирські перевезення, чи ні.

«Остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня. Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», – заявив перший заступник голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.