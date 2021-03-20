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    Столична влада на нараді вирішить питання зупинки громадського транспорту: названа дата

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    Норми карантинних обмежень &laquo;червоної&raquo; зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень - Столична влада на нараді вирішить питання зупинки громадського транспорту: названа дата

    Норми карантинних обмежень «червоної» зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень

    «Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», – вважає перший заступник голови КМДА

    Столична влада вважає, що попри віднесення Києва до «червоної» зони, громадський транспорт у місті має працювати. Але остаточне рішення буде прийняте 22 березня.

    Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

    Чиновник нагадав, Київ віднесли до «червоної» зони обмежень з 23 березня, але «червоні» обмеження столиця вирішила запровадити ще 18 березня, і вони почали діяти вже у суботу.

    Водночас норми карантинних обмежень «червоної» зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень (крім транзитних), проте громадський транспорт у Києві продовжує працювати.

    Поки невідомо, зупинять у Києві пасажирські перевезення, чи ні.

    «Остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене в понеділок, 22 березня. Позиція міста у цьому питанні чітка - громадський транспорт має працювати! Звичайно, з урахуванням карантинних правил та обмежень. Зупинка транспорту призведе до колапсу в місті», – заявив перший заступник голови КМДА.

    Раніше повідомлялося, що громадський транспорт столиці працюватиме у звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму, а також з заповненістю місць для сидіння на 50%.

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    Теги: Київ громадський транспорт КМДА карантин транспорт влада перевезення
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