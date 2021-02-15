Влада Київщини підрахувала, що майже третина жителів області отримує субсидії

Київська обладміністрація нагадала, як оформити субсидію

На Київщині пільги на сплату житлово-комунальних послуг отримують понад 201 тис. домогосподарств. Ще майже 136 тисяч забезпечені субсидіями на цьогорічний опалювальний період. Про це повідомила директорка Департаменту регіонального розвитку Київської облдержадміністрації Галина Король під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Платіжка».

«Дуже важливо, що така актуальна тема, як підтримка українців в умовах підвищення тарифів, розглядається в масштабах всеукраїнського форуму. Держава вдосконалює систему надання соціальних гарантій. Завдяки цьому все більше людей можуть економити власні сімейні бюджети. Це підтверджує і той факт, що 30% жителів Київщини такою можливістю вже активно користуються», – зазначила Король, яку цитує пресслужба Київської ОДА.

Для оформлення субсидії слід звертатись:

До уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або посадових осіб центру надання адміністративних послуг.

Упродовж трьох робочих днів з дати надходження вони передають документи відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту населення для подальшого розгляду.

До Міністерства соціальної політики України безпосередньо в онлайн-режимі.

Подати документи можна дистанційно. Для цього необхідно скористатися сервісом «Електронні послуги», де слід зареєструватися або увійти за допомогою електронної пошти. Після заповнення форми на сайті можна отримати PDF-версію документа, яку потрібно буде роздрукувати, підписати і віднести в орган соціального захисту.

Щоб не відвідувати соцзахист, треба зареєструватися або увійти на сайт за допомогою електронного цифрового підпису чи з ідентифікацією BankID. Після цього з’явиться можливість не тільки заповнити, але й підписати документи в електронному вигляді.

Після входу в систему потрібно буде заповнити електронні форми. Йдеться про заяву на призначення виплат і їх надання в грошовій формі, а також подачу декларації про доходи та витрати. Після підтвердження внесених даних на адресу електронної пошти надходить повідомлення про підтвердження реєстрації та подачу документів.

Нагадаємо, 11 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради депутати звернулися до президента України, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо необхідності збільшення у Державному бюджеті України на 2021 рік видатків та субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у зв’язку із підвищенням тарифів на енергоносії.

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