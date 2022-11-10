Влада однієї із областей заборонила використання гірлянд та світлових декорацій

Заборона на гірлянди у Київській області стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності

На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації – гірлянд, світлових декорацій тощо. Рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області, передає голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць – залишимо на потім», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна чинить спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни.

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«Максимальна економія електроенергії – це наш цивільний фронт сьогодні», – додав Кулеба.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Також Київ не виключає тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики.