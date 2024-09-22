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Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
На Київщині працювали сили ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Київщині через атаку БпЛА пошкоджено приватний будинок

Уночі 22 вересня Росія атакувала Київську область безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже вісім годин. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Вночі ворог атакував Київщину ударними дронами. Тривога тривала майже вісім годин. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих немає. Влучання в об’єкти критичної та житлової інфраструктури відсутні», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Кравченка, в одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї та паркан.

«У двох районах області внаслідок падіння уламків зафіксовано загоряння трав'яного настилу та лісової підстилки. Пожежі ліквідовані. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки», – зауважив очільник ОВА.

Нагадаємо, що 21 вересня, о 23:54 у столиці лунали сирени. Повітряна тривога була повʼязана з загрозою застосування ворожих безпілотників. Вона тривала 33 хвилини.

До того ж у ніч проти 22 вересня Росія атакувала Харків. Станом на 08:36 відомо про 21 постраждалого.

Також увечері та вночі Росія атакувала Нікопольщину. В результаті чого постраждала дитина. 

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Теги: Київ Київщина безпілотник росія росіяни окупанти війна Україна системи ППО ЗСУ

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