Білий дім відреагував на падіння російських дронів у Румунії та Латвії

За словами радника Білого дому Джона Кірбі, США уважно стежать за порушенням повітряного простору та падінням російських дронів на території країн-членів НАТО

У Білому домі відреагували на порушення повітряного простору і подальшого падіння російських дронів на території країн-членів НАТО Румунії та Латвії, наголосивши, що це становить небезпеку від РФ. Про це заявив на брифінгу в понеділок радник Білого дому Джон Кірбі.

«Це, на жаль, не нове явище, оскільки під час війни в Україні фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляли в повітряний бій та падали на території сусідньої країни», – сказав Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати уважно стежать за подібними випадками та перебувають у тісному контакті з союзниками й партнерами з цього приводу.

«Але це лише підкреслює небезпеку, яку зараз створила війна Путіна в Україні для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився – не змінюється, не зміниться, а насправді змінився – саме тому ми робимо все можливе для того, щоб Україна була здатна захистити себе», – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, у неділю в Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що під час чергової атаки РФ по Україні в ніч на 8 вересня російський дрон порушив повітряний простір Румунії. У зв’язку з інцидентом два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу за повітряною обстановкою. У понеділок на території Румунії поблизу кордону з Україною були знайдені уламки російського безпілотника.

В цей же день керівництво Національних збройних сил Латвії заявило, що російський дрон, який розбився в Резекненському краї країни, був безпілотником типу «Shahed», начиненим вибухівкою, його ціллю була не Латвія, а Україна.

Полковник Вієстурс Масюліс, командувач Військово-повітряних сил Латвії, повідомив, що після аналізу і моніторингу ситуації військові зробили висновок, що безпілотник не був націлений на Латвію. Ведеться розслідування, аби встановити обставини падіння дрона – чи він зазнав пошкоджень, чи впав самостійно.

До слова, у румунському парламенті планують розглянути законопроєкт, згідно з яким армії країни буде надано дозвіл збивати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни.