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Росія використала для тіньового експорту найбільше у світі плавуче сховище ЗПГ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Росія використала для тіньового експорту найбільше у світі плавуче сховище ЗПГ
Судно Saam FSU використовується Росією
Фото: lappino / ShipSpotting

Судно Saam FSU може забезпечити буферне зберігання зрідженого природного газу приблизно на 16 днів

Росія почала використовувати у тіньовому флоті найбільше у світі плавуче сховище зрідженого природного газу.  До тіньового флоту РФ доєдналося судно Saam FSU. Про це пише gCaptain з посиланням на сервіси з відстеження суден.

Плавуче сховище ЗПГ Saam FSU належить російській корпорації «Новатек», воно було побудоване для морського перевантажувального комплексу (МПК) в Мурманській області. З вересня 2023 року судно перебуває під санкціями США.

Поруч із ним у морі стоїть газовоз Everest Energy, який віднедавна також потрапив під санкції.

23 серпня стало відомо, що саме Everest Energy може забрати чергову партію ЗПГ з «Арктик СПГ 2». Ймовірно, газовоз здійснював перевалку газу на плавуче сховище.

Наголошується, що цього разу Everest Energy не намагався маніпулювати сигналом AIS. Газовоз можуть використовувати для організації сполучення між заводом «Арктик СПГ 2» і сховищем Saam FSU.

Saam FSU може забезпечити буферне зберігання приблизно на 16 днів, оскільки перша лінія «Арктик СПГ 2» працює на рівні трохи нижче 50% від своєї номінальної потужності, і до 27 днів – при завантаженні на рівні 30% (мінімальне значення, необхідне для підтримки процесу зрідження газу).

До слова, протягом приблизно трьох тижнів із кінця серпня Європа недоотримуватиме обсяги газу, еквівалентні добовим потребам Італії чи Франції. Підприємства цієї галузі традиційно закриваються на обслуговування влітку, коли попит зазвичай нижче, але цього разу проблема накладається на період масштабної цінової волатильності над ринком газу.

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Теги: росія газ санкції Європа

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