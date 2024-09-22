Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 942-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1500 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:

особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,

танків ‒ 8768 (+22) од.,

бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од.,

артилерійських систем – 18333 (+63) од.,

РСЗВ – 1195 (+2) од.,

засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,

літаків – 369 (+0) од.,

гелікоптерів – 328 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),

крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од.,

спеціальна техніка ‒ 3144 (+19).

Втрати ворога у війні станом на 22 вересня 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 вересня

В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – нуль суден;

до Азовського моря – одну судно.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 22 вересня 2024 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 942-й день повномасштабної війни в Україні.