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Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 942-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1500 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
  • танків ‒ 8768 (+22) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од.,
  • артилерійських систем – 18333 (+63) од.,
  • РСЗВ – 1195 (+2) од.,
  • засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
  • крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3144 (+19).
Втрати ворога у війні станом на 22 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 22 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 вересня

  • В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – нуль суден;
  • до Азовського моря – одну судно.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 22 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 22 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 942-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія росіяни окупанти військова техніка війна зброя озброєння Чорне море ракета Генштаб Повітряні сили ЗСУ ЗСУ

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