Втрати ворога станом на 22 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1500 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 22 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 642420 (+1500) осіб,
- танків ‒ 8768 (+22) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17222 (+52) од.,
- артилерійських систем – 18333 (+63) од.,
- РСЗВ – 1195 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 949 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15628 (+67),
- крилаті ракети ‒ 2593 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25023 (+57) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3144 (+19).
Активність флоту окупантів станом на 22 вересня
- В Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – нуль суден;
- до Азовського моря – одну судно.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 942-й день повномасштабної війни в Україні.
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