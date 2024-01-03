На Київщині зросла кількість пошкоджених через ракетний удар будинків

Найбільша кількість пошкоджених багатоквартирних будинків у м. Вишневе

На Київщині продовжується ліквідація наслідків ракетної атаки. Зросла кількість пошкоджених об’єктів. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

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Так, пошкоджено:

39 приватних будинків

14 багатоквартирних будинків

2 приміщення освітніх закладів

90 автомобілів

складські приміщення, церква, низка підприємств.

Зазнало пошкоджень приміщення обласного реабілітаційного центру.

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Найбільша кількість пошкоджених багатоквартирних будинків у м. Вишневе.

Понад 700 мешканцям цих будинків надається вся необхідна допомога.

Енергетики вже відновили електропостачання усім мешканцям області. Світло повернули 184 тисячам сімей.

Кількість постраждалих не змінилася. За допомогою до медиків звернулися 16 осіб. Серед них дитина. Внаслідок атаки загинули два мешканці регіону.

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Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

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Раніше було відомо про пошкодження 16 приватних і 11 багатоквартирних будинків на Київщині.

В укритті пологового будинку міста Боярка на Київщині під час масованої ракетної атаки російських окупантів на Київ та область народився хлопчик.