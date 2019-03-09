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    Новини

    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon

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    До моменту прибуття пожежних всіх відвідувачів вивели на вулицю - Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    До моменту прибуття пожежних всіх відвідувачів вивели на вулицю
    Фото: Інформатор

    В результаті інциденту ніхто не постраждав

    У ніч на суботу, 9 березня, на Хрещатику, 24 в Києві сталася пожежа: горів караоке-бар Turkish Moon.

    Виклик на лінію 101 надійшов близько 2:55. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, займання сталося на кухні. До моменту прибуття пожежних всіх відвідувачів вивели на вулицю. Вогонь охопив площу 10 квадратних метрів. Завдяки злагодженій роботі рятувальників вогонь вдалося локалізувати вже о 03:30 і о 3:43 повністю ліквідувати.

    В результаті інциденту ніхто не постраждав.

    На місці працювали чотири одиниці основної та спеціальної рятувальної техніки та близько 15 чоловік особового складу. Також чергували медики та правоохоронці.

    Деталі інциденту з'ясовуються.

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    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    Вночі на Хрещатику горів караоке-бар Turkish Moon
    Фото: Інформатор

    Як повідомлялося, 5 березня сталася пожежа в 4-поверховому житловому будинку на вул. Бульварно-Кудрявській, 29-Е у Шевченківському районі столиці, в результаті якої загинув чоловік.

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