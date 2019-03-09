П’яна ДТП у Києві: Range Rover влетів у будівництво і поїхав зі шматком паркана (фото)



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Поліція знайшла автомобіль біля будинку за адресою вулиця Тулузи Фото: Інформатор

Машина, протаранивши огорожу, проїхала по будівництву

У п’ятницю, 8 березня, на проспекті Леся Курбаса, 18 в Києві сталася ДТП: автомобіль Range Rover вилетів з проїжджої частини і протаранив паркан будівництва.

Інцидент трапився близько 22:15. Про це повідомляє Інформатор.

Через деякий час автомобіль знайшли біля будинку за адресою вулиця Тулузи, 4. Біля машини знаходилися чоловік, його дружина і маленька дитина. Дівчина розповіла, що вона і її чоловік випили на честь свята. Щоб поїхати, вони викликали драйвера.

За словами дівчини, при повороті з проспекту Леся Курбаса в сторону Кільцевої дороги автомобіль влетів у паркан будівництва, протаранив його і поїхав. Після чого драйвер доїхав на машині до Тулузи і втік.

Так як під машиною була частина фішки, на вулиці було чути страшний шум. Він привернув увагу місцевих жителів, які стверджують, що бачили, як з машини виходили тільки дві людини - чоловік і жінка. Вони зняли частину паркана з лобового скла, який звисав з машини. У цей момент за вищевказаною адресою вже приїхали правоохоронці.

На місці будівництва охоронці розповіли, що вони почули гуркіт. Коли вони вийшли, то побачили Range Rover і бампер з номером, який залишився на місці зіткнення. Машина, протаранивши огорожу, проїхала по будівництву і після цього різко повернула направо, знесла ще кілька секцій паркана і зникла в невідомому напрямку.

Хто саме сидів за кермом автомобіля - з'ясовуватимуть правоохоронці.

На місці працювала патрульна поліція і «швидка». Медики виїжджали, так як була інформація про потерпілого, але госпіталізація чоловікові не потрібна була. Деталі інциденту з'ясовуються.