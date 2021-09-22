Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)

Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки

Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

У ніч на середу, 22 вересня, сталась пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано о 01:23 та ліквідовано о 01:53.

Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, меблі, пошкоджено віконну раму, двері, закопчено стіни та стелю квартири.

На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.