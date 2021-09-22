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    Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)

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    Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки - Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)
    Пожежа виникла у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхівки
    Фото: ДСНС

    Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі

    У ніч на середу, 22 вересня, сталась пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

    Пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано о 01:23 та ліквідовано о 01:53.

    Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, меблі, пошкоджено віконну раму, двері, закопчено стіни та стелю квартири.

    На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.

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    Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)
    Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)