Вночі на Оболоні горіла багатоповерхівка (фото)
Столичні вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі
У ніч на середу, 22 вересня, сталась пожежа в житловому багатоповерховому будинку на вул. Йорданській, 24-Б в Оболонському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 01:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місці рятувальники встановили, що загоряння виникло в одній із квартир на другому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.
Пожежу на площі 15 кв. м було локалізовано о 01:23 та ліквідовано о 01:53.
Внаслідок пожежі згоріли особисті речі, меблі, пошкоджено віконну раму, двері, закопчено стіни та стелю квартири.
На місці події було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, у ніч на 20 вересня сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Ворзель, під час якої постраждала жінка.