Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)



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Будівля згоріла вщент Фото: Інформатор

Рятувальники за годину ліквідували загорання

У ніч на понеділок, 8 липня, сталася пожежа в кафе на вул. Єлизавети Чавдар, 28, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:43.

На місце події було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. «По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що в одноповерховій дерев’яній будівлі кафе виникла пожежа... О 03:37 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована», - інформує пресслужба столичних рятувальників.

До ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.