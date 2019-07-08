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    Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)

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    Будівля згоріла вщент - Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)
    Будівля згоріла вщент
    Фото: Інформатор

    Рятувальники за годину ліквідували загорання

    У ніч на понеділок, 8 липня, сталася пожежа в кафе на вул. Єлизавети Чавдар, 28, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:43.

    На місце події було направлено рятувальників 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. «По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що в одноповерховій дерев’яній будівлі кафе виникла пожежа... О 03:37 пожежа на площі 50 кв. м була ліквідована», - інформує пресслужба столичних рятувальників.

    До ліквідації пожежі було задіяно дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.

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    Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)
    Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)
    Вночі на Осокорках згоріло кафе (фото, відео)

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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