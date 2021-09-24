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    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)

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    Вогнем повністю знищено чотири автомобілі - Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)
    Вогнем повністю знищено чотири автомобілі
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна

    У ніч на 24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» на вулиці Панорамній сталося загорання чотирьох автомобілів. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце виклику було направлено рятувальників трьох пожежно-рятувальних частин.

    По прибуттю рятувальники з’ясували, що горять п’ять легкових автомобілів.

    Пожежу було ліквідовано о 03:19.

    Внаслідок пожежі повністю знищено чотири автомобілі, один – частково. Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї автівки.

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    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)
    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)
    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)
    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)

    Правоохоронці встановлюють обставини загорання автомобілів. На місце працювала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейськими проведено огляд місця події та вилучено низку речових доказів, які в подальшому будуть направленні на експертизу.

    За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Теги: Національна поліція України пожежа кримінал ДСНС Київщина автомобіль рятувальники
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    Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)