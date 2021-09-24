Вночі на парковці житлового комплексу під Києвом згоріли п'ять автівок (фото)

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна

У ніч на 24 вересня в с. Крюківщина на парковці ЖК «Парадайс авеню» на вулиці Панорамній сталося загорання чотирьох автомобілів. Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 02:10, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце виклику було направлено рятувальників трьох пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю рятувальники з’ясували, що горять п’ять легкових автомобілів.

Пожежу було ліквідовано о 03:19.

Внаслідок пожежі повністю знищено чотири автомобілі, один – частково. Вогнем пошкоджено лакофарбове покриття ще однієї автівки.

Правоохоронці встановлюють обставини загорання автомобілів. На місце працювала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Вишневе) Бучанського районного управління поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейськими проведено огляд місця події та вилучено низку речових доказів, які в подальшому будуть направленні на експертизу.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.