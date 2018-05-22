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    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск

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    Вогонь повністю знищив все, що знаходилося всередині кіоска - Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Фото: Інформатор
    Вогонь повністю знищив все, що знаходилося всередині кіоска

    Власник кіоска вважає, що це був навмисний підпал

    У ніч на вівторок, 22 травня, в Києві на вулиці Георгія Гонгадзе (Подільський район, житловий масив Виноградар) горів кавовий кіоск.

    Займання почалося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Співробітники охоронної фірми, які прибули за тривогою до кав'ярні, побачили, що з кіоска йде дим. Вони й зателефонували на лінію 101. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

    Вогонь повністю знищив все, що знаходилося всередині. Попередня версія причини пожежі - коротке замикання. Однак, за словами власника точки продажу, він вважає, що це був навмисний підпал. До цього кіоск описували фарбою і обливали зеленкою. За день до пожежі в роллетах навмисно зробили отвір.

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    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск
    Фото: Інформатор

    На місці працювали розрахунки ДСНС, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Причину загоряння встановить слідство.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень вогнеборці ліквідували 106 пожеж у Києві.

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