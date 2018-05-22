Вночі на Виноградарі згорів кавовий кіоск

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Фото: Інформатор Вогонь повністю знищив все, що знаходилося всередині кіоска

Власник кіоска вважає, що це був навмисний підпал

У ніч на вівторок, 22 травня, в Києві на вулиці Георгія Гонгадзе (Подільський район, житловий масив Виноградар) горів кавовий кіоск.

Займання почалося близько 2:00. Про це повідомляє Інформатор.

Співробітники охоронної фірми, які прибули за тривогою до кав'ярні, побачили, що з кіоска йде дим. Вони й зателефонували на лінію 101. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Вогонь повністю знищив все, що знаходилося всередині. Попередня версія причини пожежі - коротке замикання. Однак, за словами власника точки продажу, він вважає, що це був навмисний підпал. До цього кіоск описували фарбою і обливали зеленкою. За день до пожежі в роллетах навмисно зробили отвір.

На місці працювали розрахунки ДСНС, патрульна поліція і слідчо-оперативна група. Причину загоряння встановить слідство.

Як повідомлялося, за минулий тиждень вогнеборці ліквідували 106 пожеж у Києві.