Вночі у Києві спалили Mercedes

Пошкодження отримав автомобіль Skoda, який був припаркований поруч

Вночі, близько 00:00, на пульт Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у паркінгу на вулиці Кадетській Гай, 6. По прибуттю, бійці пожежної охорони дійсно виявили серйозне задимлення та палаючий автомобіль Mercedes G-class. Про це повідомляє ресурс «Киев Оперативный».



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Пошкодження отримав автомобіль Skoda, який був припаркований поруч

Вночі, близько 00:00, на пульт Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у паркінгу на вулиці Кадетській Гай, 6. По прибуттю, бійці пожежної охорони дійсно виявили серйозне задимлення та палаючий автомобіль Mercedes G-class. Про це повідомляє ресурс «Киев Оперативный».

Пожежу було оперативно ліквідовано. Також пошкодження отримав автомобіль Skoda, який був припаркований поруч.

«Власник Mercedes запевняє, що його автівку навмисно підпалили. Пдтвердити або спростувати цю інформацію зможе лише слідчий поліції, який займатиметься цією справою», - йдеться у повідомленні.